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ATP

Сегодня, 18:18

Котов вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Руслан Минаев
Павел Котов.
Фото AFP
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Россиянин Павел Котов вышел в полуфинал грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия).

68-я ракетка мира в 1/4 финала победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 18 минут.

Котов за игру сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. У Фоньини — 1 эйс и 3 двойные ошибки.

Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Роберто Карбальес Баэна, который победил американца Николаса Морено де Алборана (6:4, 4:6, 6:4).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Павел Котов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, Q) — 6:1, 6:2

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Николас Морено де Алборан (США, Q) — 6:4, 4:6, 6:4

Теннис
Павел Котов
Фабио Фоньини
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