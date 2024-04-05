Котов вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Сегодня, 18:18
Россиянин Павел Котов вышел в полуфинал грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия).
68-я ракетка мира в 1/4 финала победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 18 минут.
Котов за игру сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. У Фоньини — 1 эйс и 3 двойные ошибки.
Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Роберто Карбальес Баэна, который победил американца Николаса Морено де Алборана (6:4, 4:6, 6:4).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Павел Котов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, Q) — 6:1, 6:2
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Николас Морено де Алборан (США, Q) — 6:4, 4:6, 6:4