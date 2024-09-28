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Павел Котов — Флавио Коболли: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Павел Котов и Флавио Коболли встретятся на турнире ATP в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Павел Котов и итальянец Флавио Коболли сыграют в матче второго круга турнира ATP в Пекине в субботу, 28 сентября. Игра начнется ориентировочно в 6.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Котов — Коболли с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Котов является 63-й ракеткой мира. В первом круге турнира он победил Чжоу И из Китая со счетом 1:6, 6:3, 7:5.

Коболли находится на 32-м месте в рейтинге ATP. В первом круге он обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

В апреле Котов и Коболли встречались на турнире в Марракеше. В той игре победу одержал россиянин.

Теннис
Павел Котов

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