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Сегодня, 19:28

Котов победил Музетти в Гонконге и в четвертьфинале сыграет с обидчиком Хачанова

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский теннисист Павел Котов обыграл итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира ATP в Гонконге — 4:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале россиянин встретится с финном Эмилем Руусувуори, который победил россиянина Карена Хачанова — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/hongkong/2024/
Теннис
Карен Хачанов
Павел Котов
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Хачанов проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге