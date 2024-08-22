Котов проиграл Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Салеме

22 августа, 22:58
Россиянин Павел Котов проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Уинстон-Салеме (США) — 3:6, 5:7.
Матч длился 1 час 43 минуты. Котов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У Сонего — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 из 14 реализованных брейк-пойнтов.
Итальянец в полуфинал сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Ринки Хиджиката (Австралия).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Павел Котов (Россия, 15) — 6:3, 7:5