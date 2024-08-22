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22 августа, 22:58

Котов проиграл Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Салеме

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Уинстон-Салеме (США) — 3:6, 5:7.

Матч длился 1 час 43 минуты. Котов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У Сонего — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Итальянец в полуфинал сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Ринки Хиджиката (Австралия).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Павел Котов (Россия, 15) — 6:3, 7:5

Теннис
Павел Котов
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