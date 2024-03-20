Котов выбыл в первом круге «мастерса» в Майами

Россиянин Павел Котов проиграл французу Люка ван Ашу в первом круге турнира серии «мастерс» в Майами (США) — 3:6, 5:7.

Матч длился 1 час 40 минут.

Котов за игру сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. У ван Аша — 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Француз во втором круге встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Ван Аш (Франция) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 7:5