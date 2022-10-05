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Сегодня, 14:30

Павел Котов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Павел Котов проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Астане.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:7 (5:7).

103-я ракетка мира Котов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету 21-й ракетки мира — один эйс, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира испанец сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Павел Котов (Россия, LL) — 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
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