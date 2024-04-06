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Сегодня, 16:55

Котов не смог выйти в финал турнира в Марракеше, уступив испанцу Карбальесу Баэне

Павел Котов.
Фото AFP
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Россиянин Павел Котов потерпел поражение от представителя Испании Роберто Карбальеса Баэны в полуфинале турнира в Марракеше — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты. На счету Котова 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Его соперник оформил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейка из 6.

В финале турнира Карбальес Баэна сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).

Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:2

Теннис
Павел Котов
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