Котов не смог выйти в финал турнира в Марракеше, уступив испанцу Карбальесу Баэне

Сегодня, 16:55
Россиянин Павел Котов потерпел поражение от представителя Испании Роберто Карбальеса Баэны в полуфинале турнира в Марракеше — 4:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 44 минуты. На счету Котова 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Его соперник оформил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейка из 6.
В финале турнира Карбальес Баэна сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:2