Котов не смог выйти в финал турнира в Марракеше, уступив испанцу Карбальесу Баэне

Россиянин Павел Котов потерпел поражение от представителя Испании Роберто Карбальеса Баэны в полуфинале турнира в Марракеше — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты. На счету Котова 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Его соперник оформил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейка из 6.

В финале турнира Карбальес Баэна сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:2