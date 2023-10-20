Павел Котов вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче ATP в Стокгольме — 7:6 (7:4), 6:2. Встреча длилась 1 час 33 минуты.

Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырех, спас все семь брейк-пойнтов соперника и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

В полуфинале Котов сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Элиас Имер (Швеция, WC).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Павел Котов (Россия, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 3) — 7:6 (7:4), 6:2