Павел Котов вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Сегодня, 14:46
Российский теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче ATP в Стокгольме — 7:6 (7:4), 6:2. Встреча длилась 1 час 33 минуты.
Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырех, спас все семь брейк-пойнтов соперника и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и четыре двойные ошибки.
В полуфинале Котов сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Элиас Имер (Швеция, WC).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Павел Котов (Россия, Q) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 3) — 7:6 (7:4), 6:2