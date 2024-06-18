Бублик с победы стартовал на турнире в Галле

Сегодня, 15:54
Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Галле.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 17-й ракетки мира.
В следующем раунде Бублик сыграет против Кристофера Юбенкса из США. Казахстанский теннисист является действующим победителем турнира — в финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублева.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан, 7) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 7:6 (7:1), 6:4