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Сегодня, 00:02

Перселл победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Австралиец Макс Перселл обыграл швейцарца Стэна Вавринку в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати — 6:4, 6:2.

Ранее на турнире ATP-1000 теннисист обыграл 5-ю ракетку мира — норвежца Каспера Рууда.

За выход в полуфинал победитель квалификации турнира встретится с лучшим в паре Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Макс Перселл (Австралия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 6:2

Стэн Вавринка
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