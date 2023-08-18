Перселл победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 00:02
Австралиец Макс Перселл обыграл швейцарца Стэна Вавринку в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати — 6:4, 6:2.
Ранее на турнире ATP-1000 теннисист обыграл 5-ю ракетку мира — норвежца Каспера Рууда.
За выход в полуфинал победитель квалификации турнира встретится с лучшим в паре Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Макс Перселл (Австралия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 6:2