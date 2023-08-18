Перселл победил Вавринку и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Австралиец Макс Перселл обыграл швейцарца Стэна Вавринку в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати — 6:4, 6:2. Ранее на турнире ATP-1000 теннисист обыграл 5-ю ракетку мира — норвежца Каспера Рууда. За выход в полуфинал победитель квалификации турнира встретится с лучшим в паре Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США). Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Макс Перселл (Австралия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 6:2