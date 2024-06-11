Стал известен соперник Хачанова во втором круге турнира в Хертогенбосе

Австралийский теннисист Александр Вукич победил соотечественника Макса Перселла в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча длилась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Вукича. Во втором круге турнира 28-летний австралиец встретится с россиянином Кареном Хачановым, который получил 4-й номер «посева». Хертогенбос (Нидерланды) Турнир ATP Libema Open Призовой фонд 690 135 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Александр Вукич (Австралия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:5)