Алькарас: «Очень хочу сыграть с Джоковичем, когда он будет на 100 процентов готовым»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова серба Новака Джоковича о том, что когда тот чувствует себя на 100 процентов, то он лучший в мире.

«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100 процентам. И я с ним согласен. Когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира. Как я уже говорил, я очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет на 100 процентов готовым. Уверен, мне понравится. Больше ничего сказать не могу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Майами Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.