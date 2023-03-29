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Сегодня, 16:48

Алькарас: «Очень хочу сыграть с Джоковичем, когда он будет на 100 процентов готовым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова серба Новака Джоковича о том, что когда тот чувствует себя на 100 процентов, то он лучший в мире.

«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100 процентам. И я с ним согласен. Когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира. Как я уже говорил, я очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет на 100 процентов готовым. Уверен, мне понравится. Больше ничего сказать не могу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Майами Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
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