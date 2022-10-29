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Сегодня, 10:52

Алькарас — о победе над Каррено Бустой: «Трудно играть против такого близкого друга, как Пабло»

Алькарас прокомментировал победу над Каррено Бустой в четвертьфинале турнира в Базеле
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Пабло Каррено Бустой в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле.

19-летний испанец победил своего соотечественника со счетом 6:3, 6:4.

«Трудно играть против такого близкого друга, как Пабло. Мы каждый день обедаем и ужинаем вместе. Каждую неделю тренируемся вместе, поэтому против него сложно играть. Я также поддерживаю его и хочу, чтобы он выигрывал каждый матч. Но на корте нет друзей, нужно быть сосредоточенным и играть на победу, что я и сделал», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В полуфинале испанец сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который не проигрывает 11 матчей подряд.

«Это будет действительно тяжелый матч. Он играет очень хорошо, и в этом году у него были большие победы. Мне нужно быть максимально сосредоточенным. Постараюсь показать против него свой лучший теннис», — сказал Алькарас.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-carreno-busta-basel-2022-friday
Теннис
Карлос Алькарас
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