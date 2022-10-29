Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Пабло Каррено Бустой в четвертьфинале турнира ATP 500 в Базеле.

19-летний испанец победил своего соотечественника со счетом 6:3, 6:4.

«Трудно играть против такого близкого друга, как Пабло. Мы каждый день обедаем и ужинаем вместе. Каждую неделю тренируемся вместе, поэтому против него сложно играть. Я также поддерживаю его и хочу, чтобы он выигрывал каждый матч. Но на корте нет друзей, нужно быть сосредоточенным и играть на победу, что я и сделал», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В полуфинале испанец сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который не проигрывает 11 матчей подряд.

«Это будет действительно тяжелый матч. Он играет очень хорошо, и в этом году у него были большие победы. Мне нужно быть максимально сосредоточенным. Постараюсь показать против него свой лучший теннис», — сказал Алькарас.