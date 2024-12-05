Синнер выступит на турнире в Дохе в феврале 2025 года

Первая ракетка мира Янник Синнер заявился на хардовый турнир в Дохе (Катар), который пройдет с 17 по 22 февраля 2025 года. Об этом сообщается на странице турнира в соцсети.

Итальянец в этом году выиграл 8-й турнир, среди которых Australian Open и US Open. Также он стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летнего спортсмена оправдали по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

При этом в ВАДА рассчитывают добиться дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать спортсмена.