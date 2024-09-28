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Сегодня, 13:42

Синнер: «Сафиуллин — потрясающий теннисист, у нас всегда складываются тяжелые сражения»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Янник Синнер поделился впечатлениями от матча против россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу итальянца.

«Тяжелый матч. Сафиуллин — потрясающий теннисист, и у нас всегда складываются тяжелые сражения. Это была наша третья встреча, поэтому мы немного знаем друг друга. Он очень хорошо умеет отыгрываться и хорошо подает в важные моменты. Поэтому я старался не расслабляться в моральном плане. Находить выход из ситуации — особенно важно для меня в такие дни, когда ты, возможно, не чувствуешь себя на все 100 процентов. Сафиуллин — невероятный игрок, поэтому я знал, что мне нужно повысить свой уровень, когда это будет необходимо», — приводит пресс-служба АТР слова Синнера.

В четвертьфинале турнира итальянский теннисист сыграет против чеха Иржи Легечки.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Роман Сафиуллин
Янник Синнер

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