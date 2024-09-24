Синнер: «Турнир в Пекине — особенный»

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился мнением о турнире в Пекине.

«Здорово быть здесь. Это особенный турнир, с нетерпением жду его начала. Как и в прошлом году, в сетке много отличных игроков», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер становился чемпионом турнира в Пекине в 2023 года. В финале итальянец победил россиянина Даниила Медведева (7:6 (7:2), 7:6 (7:2). В этом году Синнер стал чемпионом Australian Open и US Open.

Турнир ATP в Пекине пройдет с 26 сентября по 2 октября.