Первый тренер Медведева во Франции рассказал, как юный Даниил до трех утра играл на компьютере

Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» рассказал, как юный Даниил на одном из турниров до трех утра играл на компьютере, какая угроза тренера на него подействовала и чем этот турнир завершился.

— Как вел себя юный Медведев на тренировках? Спорил ли, может, даже уходил с занятий?

— Вначале он был очень нервным. Разбивал ракетки. Раз в месяц, а иногда и раз в неделю ракетки летали. Но шаг за шагом Даниил понимал, что из-за этого проигрывает матчи, в которых должен был побеждать. Помню, однажды был турнир в Швейцарии, на котором он вел себя дерьмово. До такой степени, что я не закончил матч вместе с ним, ушел с корта. А потом объяснил ему, что, если он не начнет вести себя по-другому, мы уедем домой. Той ночью он лег спать очень поздно, в три утра, потому что играл в видеоигры. Я это слышал. На следующее утро он засыпал на тренировочном корте.

— Что-то помогло со всем этим справиться?

— Сказал ему: «Раз все идет так и ты в своем поведении ничего не хочешь менять, буду звонить твоему отцу». Он вскричал: «Нет, нет, только не это! Я исправлюсь!» После этого он выиграл турнир, 25-тысячник! (Судя по всему, речь идет о «фьючерсе» в Тримбахе в феврале 2016 года, поскольку других турниров в Швейцарии Медведев не выигрывал. — Прим. И.Р.).

Такие вещи происходят с любым тинейджером. Но некоторые так ничего и не понимают, а другие осознают все быстрее и делают правильные выводы. Даниил относился ко второй категории. Он своенравен, но это не мешало ему становиться лучше с каждым годом.