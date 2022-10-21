Первый тренер Медведева во Франции рассказал о конфликте с нынешним наставником теннисиста

Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» рассказал о том, что не разговаривает с его нынешним наставником Жилем Сервара.

— Вы начали работать с Медведевым через пару лет после окончания собственной карьеры профессионального теннисиста. Правильно ли говорить, что вы с Сервара росли как тренеры вместе с тем, как Даниил рос как игрок?

— По правде говоря, Жиль никогда не тренировал его до того момента, как Даниил стал 60-65-й ракеткой мира. Когда Сервара утверждает обратное — это ложь. Он вообще много врет, в связи с чем я с этим парнем больше не разговариваю. Должен вам об этом откровенно сказать. Более того, Жиль никогда и никого до этого не тренировал. Такова реальность. Я слепил Сервара из ничего.

— Как вы начали ездить с ним на турниры?

— В первый год он путешествовал сам. Во второй мы начали потихонечку его сопровождать. У нас есть тренер по имени Жюлиан Жанпьер, иногда он делал это, иногда я. Только когда Даниил стал, по-моему, 65-м в рейтинге (в конце 2017 года. — Прим. И.Р.), вернувшись с US Open, и у меня не было возможности ездить, Жиль спросил меня, может ли он сопровождать Даниила.

Я ответил «хорошо», потому что, если честно, у меня не было никакого желания ездить на тур. Во-первых, поскольку слишком много лет делал это, когда играл сам, а во-вторых, поскольку мне больше нравится находить молодых перспективных игроков. Что мне не нравится — то, что парень, который теперь ездит с Даниилом (Жиль Сервара. — Прим. И.Р.), меняет реальную историю. Заставляет людей думать, что он делал с ним всю работу, когда Медведев был молодым. Хотят не делал вообще ничего. Вся самая важная работа была проведена до того, как он стал 60-65-м.

— Объективно говоря, сделал ли Сервара какие-то положительные вещи, которые помогли Медведеву подняться на вершину?

— Жиль посвятил сопровождению и работе с Даниилом все свое время — это все, чем он занимается. Он не выдающийся тренер по теннису. Но он берет на себя все, что вокруг. Меня все это мало волнует — я здесь, и я счастлив. Это был мой выбор. У меня нет нужды мелькать в газетах. Но, если быть честным, я сформировал Даниила (как взрослого теннисиста. — Прим. И.Р.). С нашей командой, конечно, — я не был один. А Жиль стал с ним ездить в тур, потому что я не хотел. Вот и вся история.

Даниил был готов, чтобы я тоже ездил, но я сам сказал ему, что сопровождать его будет Жиль. И я был рад за Жиля, потому что он этого очень хотел. Но в итоге, рассказывая совершенно другую историю, этот парень воткнул мне нож в спину. Подчеркну, что к самому Медведеву это не имеет никакого отношения, к нему в связи с этим у меня нет ни малейших вопросов.