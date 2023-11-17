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Сегодня, 13:43

Петрова допустила, что Медведев замотивирует Рублева на матч со Зверевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о заключительном матче Андрея Рублева в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором соперником россиянина станет представитель Германии Александр Зверев.

«Наверное, было бы слабостью с его стороны не выложиться и не постараться закончить сезон победой, обыграв Зверева. Но у Зверева тоже есть мотивация, у него сохраняются шансы выйти в полуфинал, если он выиграет в двух сетах у Рублева и затянется матч между Алькарасом и Медведевым. Так как Рублев и Медведев — очень хорошие и близкие друзья, надеюсь, Даня его замотивирует. Очень будет интересный день, любопытно наблюдать за исходом этих встреч. Еще остается интрига, кто будет вторым полуфиналистом в этой группе», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Рублев проиграл два матча в Итоговом турнире и потерял шансы на выход в полуфинал. В первой игре он уступил Даниилу Медведеву 4:6, 2:6, а затем потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса 5:7, 2:6.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/17/21729631.shtml?updated
Теннис
Андрей Рублев
Надежда Петрова
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