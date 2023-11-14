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Сегодня, 21:12

Петрова надеется, что Медведев и Рублев выйдут из группы на Итоговом турнире АТР

Алина Савинова
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева на выход в полуфинал Итогового турнира АТР.

«Хотелось бы увидеть Даниила Медведева и Андрея Рублева в разных группах. Но, с другой стороны, хорошо, что один из наших теннисистов точно пройдет в следующую стадию. Я посмотрела расписание, и мне кажется, что у Дани шансов пройти в полуфинал больше. Хотя очень хотелось бы, чтобы и у Рублева все получилось. На мой взгляд, Даня более устойчив психологически, чем Андрей», — цитирует Петрову RT.

В первом матче Итогового турнира АТР Медведев одержал победу над Рублевым (6:4, 6:2) и повторил рекорд Евгения Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год.

15 ноября Медведев сыграет против немца Александра Зверева. Рублев в этот же день встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1231000-petrova-medvedev-rublyov-atp
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Надежда Петрова
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