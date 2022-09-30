Петрова: «Надеюсь, Медведев сможет вернуться в такую же пиковую форму в новом сезоне»

Российская теннисистка Надежда Петрова надеется, что Даниил Медведев сможет вернуться в свою пиковую форму в новом сезоне. По ее словам, многое будет зависеть от наличия или отсутствия возможных травм.

«Наверное, все зависит от следующего сезона. В этом сезоне у него еще и травма была, он не играл в каких-то турнирах. Надеюсь, что Даня сможет вернуться в такую же пиковую форму в новом сезоне. Сейчас идет небольшая смена поколений в мужском теннисе, мы это видели на US Open: появились молодые игроки, заряженные на результат, голодные до побед. Нужно будет держать себя в тонусе. С другой стороны, и некоторые звезды уходят. Закончил карьеру Роджер Федерер, неизвестно, какие планы у Рафаэля Надаля, австриец Доминик Тим после травм тоже не может себя найти. В принципе, если Даня хорошо подготовится и пройдет сезон без травм, то у него есть шанс вернуться на первую строку», — приводит слова Петровой Газета.Ru.

26-летний Медведев на протяжении 15 недель занимал первую строчку в рейтинге ATP. Ранее рекорд принадлежал Марату Сафину, который был первой ракеткой мира 9 недель.