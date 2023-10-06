Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:24

Петрова назвала причину поражения Медведева в матче против Синнера

Telegram Дзен

Российская теннисистка Надежда Петрова поделилась мыслями о поражении Даниила Медведева в финале турнира АТР против Янника Синнера.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Не у Даниила что-то не получилось, а был совсем иной Синнер — игрок, набравший опыта. Он стал старше и внес кое-какие изменения в свою игру. Стал играть более разнообразно, использовать весь корт. Раньше Синнер, как и Медведев, играл далеко, держал стабильно заднюю линию, играл в оборонительный больше теннис. А сейчас он стал входить в корт, выходить к сетке, играть разнообразнее, поддавливать на приеме. Дане, чтобы держаться с такими игроками, надо так же вносить изменения в свою игру, улучшаться, расти, адаптироваться под других соперников. И ему важно, конечно же, уметь выходить вперед и завершать розыгрыш у сетки», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

В этом сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов. Всего на его счету 20 побед на турнирах уровня АТР в одиночном разряде.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Даниил Медведев
Надежда Петрова
Янник Синнер
0
Читайте также
Боец UFC Бобби Грин снова обвинил Махачева в употреблении допинга
Двукратный чемпион НБА Дюрант назвал Нурмагомедова любимым спортсменом в соцсетях
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев — о результатах Рублева: «После Парижа будет понятно, поедет ли он на Итоговый турнир»