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Сегодня, 21:52

Петрова считает, что Джокович еще может выиграть один или несколько турниров «Большого шлема»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры серба Новака Джоковича.

«Новое поколение активно догоняет топовых игроков, в прошедшем году доминировал Янник Синнер. Что касается Новака, я бы начала с Олимпиады в Токио, где он не смог взять медаль, не стал играть за третье место. Видимо, это оставалось для него открытой раной, которая мучила его четыре года. Мне кажется, в этот раз он готовился брать золото, это было по нему видно. Это показала и вторая часть сезона, которая оказалась не очень удачной — он полностью выложился ради Олимпиады.

Но Джокович знал, чего хотел. Конечно, теперь он восстанавливается, отдыхает, готовится к новому сезону. Он еще может посоревноваться в будущем, взять один «Большой шлем», а, может, и несколько. Но Новак и сам понимает, что годы берут свое. И сколько он еще сможет играть, зависит только от его любви к этому виду спорта и от его желания», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

37-летний Джокович завершил сезон-2024 на седьмом месте в рейтинге ATP.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Надежда Петрова
Новак Джокович
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