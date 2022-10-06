Петрова считает, что конфликты Медведева на корте часто сжигают его самого

Российская теннисистка Надежда Петрова поделилась мнением, как Даниилу Медведеву снова стать первой ракеткой мира.

«У Дани выдался сложный сезон. Там где надо было подтверждать очень большое количество очков, не разрешили играть. Был перерыв в сезоне, травма — все растерял. Но сейчас у него есть возможность вывести себя на те же физические кондиции, провести хороший подготовительный сезон и начать следующий год с чистого листа.

Он же брал большие титулы! Турнир Большого шлема. Он уже знает, как это делать. Мне кажется, что ему не хватает умения довести себя в нужный момент на пик психологической устойчивости. Должна быть внутри уверенность, что ты точно лучше других. Но для этого и пахать надо вдвое больше, чем другие", — приводит «КП Спорт» слова Петровой.

Также она прокомментировала ситуацию, когда Медведев начинает «игру» с публикой.

«Мне кажется, он здесь еще не поймал баланс. Да, иногда это подстегивает его, дает дополнительную энергию. Но часто бывает и так, что это энергия сжигает его самого», — добавила теннисистка.

Медведев возглавлял рейтинг ATP 16 недель. Он потерял звание первой ракетки мира по окончании открытого чемпионата США. На данный момент россиянин занимает 4-е место в рейтинге (5065 очков).