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Сегодня, 14:10

Петрова считает, что Медведев может выиграть Итоговый турнир АТР

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Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова поделилась мнением, что россиянин Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) может дойти как минимум до полуфинала.

«Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титула. Думаю, он огорчен, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», — сообщила Петрова ТАСС.

В Итоговый турнир ATP попадают восемь лучших теннисистов мира по рейтингу за год. Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.

В 2020 году победителем турнира стал Даниил Медведев. Среди россиян этот турнир также выигрывал Николай Давыденко (в 2009 году).

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Надежда Петрова

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