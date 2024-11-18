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Сегодня, 13:01

Петрова считает, что россияне Медведев и Рублев провели неплохой сезон

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова оценила прошедший сезон для российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«Даня и Андрей молодцы, что добрались до Итогового турнира ATP. Это означает, что у них был достаточно стабильный сезон. Медведев начал с финала турнира «Большой шлем», потом в сезоне было четыре полуфинала. У Рублева два титула в сезоне, один финал. Он сыграл чуть больше турниров, чем Даня Медведев, и закончит сезон в десятке. Но Рублева подвели турниры «Большого шлема». Только один четвертьфинал, а сыграл бы получше, то мог бы в рейтинге стоять выше», — приводит ТАСС слова Петровой.

Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP, Рублев — на восьмом.

В Итоговом турнире ATP Медведев выиграл один матч и не смог выйти в полуфинал. Рублев потерпел три поражения на групповой стадии.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Надежда Петрова

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