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Сегодня, 16:14

Петрова считает неожиданным поражение Медведева от Фритца в Итоговом турнире ATP

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на поражение россиянина Даниила Медведева в матче с американцем Тэйлором Фритцем в Итоговом турнире АТР.

Российский теннисист уступил сопернику со счетом 4:6, 3:6.

«После жеребьевки я думала, что Медведев переиграет и Фритца, и Де Минаура, а вот с Синнером уже будут сложности. Поэтому для меня его поражение американцу — небольшая сенсация. Но, надо отдать должное Тэйлору, он провел отличный матч. Было видно, что он заряжен и более мотивирован на эту победу, чем Даня. Медведев, возможно, больше рассчитывал сыграть на опыте, на своем таланте, но, к сожалению, этого было недостаточно», — цитирует Петрову RT.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс Де Минаур. Матч между ними пройдет во вторник, 12 ноября.

Источник: RT
Теннис
Даниил Медведев
Надежда Петрова

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