Пивоварова не считает, что Медведев проводит лучший сезон в карьере

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отреагировала на высказывание россиянина Андрея Рублева о том, что его соотечественник Даниил Медведев проводит лучший сезон в карьере.

«Думаю, что это не самый лучший сезон, можно было отыграть еще лучше. Были провалы и в начале года, и в середине. Для того места в рейтинге, которое занимает Даня, ему еще не хватает стабильной игры и большего количества титулов. Он выиграл три турнира и два «мастерса». Для его уровня надо поднимать планку и работать над стабильностью, чтобы не было провалов и вылетов в первых кругах. Но, конечно, Даня в этом году радует нас своими победами и финалом US Open, полуфиналом Уимблдона. Очень достойные выступления нашего теннисиста. А к Рублеву он знает все ключики и подходы, Андрею очень сложно играть против Дани», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В первом матче Итогового турнира АТР Медведев одержал победу над Рублевым (6:4, 6:2) и повторил рекорд Евгения Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год.

15 ноября Медведев сыграет против немца Александра Зверева. Рублев в этот же день встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.