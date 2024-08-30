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Сегодня, 00:55

Пивоварова объяснила высокие результаты у теннисистов из Италии

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Экс-93-я ракетка мира Анастасия Пивоварова рассказала, почему теннисисты из Италии показывают высокие результаты в этом сезоне.

«У них шикарные условия, куча кортов. Ты выходи — практически в любом дворе они есть. Много тренеров, которые могут тебя поднять до топ-100. Те же самые турниры, возможность добираться между ними. Это как в Америке. Там есть игроки, которые просто по Америке играют, играют, играют, набирают рейтинг и потом уже выходят. А у нас нет такой возможности. Поэтому у наших игроков намного меньше шансов подняться. Путь становится более долгим. Плюс специалистов не так много — тренеров, физио. Различия есть в физподготовке. У нас, когда я играла, специалисты в основном из легкой атлетики были. А теннис и легкая атлетика — немного разное. А в Италии специалистов больше. Подготовка у них лучше с ранних лет», — сказала Пивоварова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

У лидера итальянского тенниса Янника Синнера в этом сезоне пять побед на различных турнирах, в том числе на Autralian Open. Также титулы в 2024 году брали Лоренцо Сонего, Лучано Дардери и Маттео Берреттини

Теннис
Янник Синнер
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