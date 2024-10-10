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Сегодня, 20:54

Пивоварова рассказала, как Надаль помог ей подготовиться к US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова рассказала о помощи испанца Рафаэля Надаля после травмы.

38-летний испанец 10 октября сообщил о завершении карьеры. На счету теннисиста — 22 титула «Большого шлема».

«Мы с Рафой общались, он мне даже помогал в восстановлении, когда у меня случилась травма перед US Open, травма локтя. Я летала на турнир в Канаду, чтобы поработать с его физиотерапевтом, потому что уже находились за океаном и тренируюсь в Испании. И мне советовали именно этого физио. И мы тогда с Рафой договорились, что я прилечу в Канаду, чтобы восстановить свою травму и хоть как-то подготовиться к US Open. Поэтому я хорошо знала Рафу Надаля. И он всегда тепло относился к игрокам. Очень дружелюбный, приземленный. И его человеческие качества, конечно, очень-очень достойны. И не перестаешь его уважать и восхищаться», — приводит слова Пивоваровой Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Анастасия Пивоварова
Рафаэль Надаль

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