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Сегодня, 18:15

Пивоварова считает Медведева фаворитом в матче с Алькарасом

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом в рамках группового этапа Итогового турнира АТР.

«Сложно сейчас сравнить их по уровню. Не скажу, что Медведев находится в феноменальной форме, но он преодолевает себя, и обстоятельства складываются так, что он побеждает. Против Зверева у него был шанс проиграть второй сет, но Зверев упустил свою возможность, не воспользовался шансом. Алькарас не очень хорошо начал, но набирает обороты, и нельзя предсказать, как он сыграет с Медведевым. Сейчас очень важна психология, чтобы за счет стабильной психики выигрывать матчи, избегая провалов в игре. Наверное, я бы все-таки выделила Медведева, он сейчас на ходу. Не все идеально складывается в матчах, но у него есть уверенность после нескольких побед», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Ранее Медведев в двух сетах победил немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Матч между россиянином и Алькарасом состоится 17 ноября. Счет в личных встречах на данный момент 2-2.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/16/21723811.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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