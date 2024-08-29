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29 августа, 23:50

Пивоварова высказалась о допинговом скандале Синнера

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Экс-93-я ракетка мира Анастасия Пивоварова высказалась о допинговом скандале с участием Янника Синнера.

«В данном кейсе мне жалко Синнера, потому что с начала этого года он фантастически играет, выигрывает матчи и в шикарной форме находится. И вот в такую ситуацию попасть... Мне не кажется, что он принимал какой-то серьезный допинг. Кажется, что это действительно случайность. Но, в то же время, почему у нас двойные стандарты, когда кто-то быстро выходит из этой ситуации, а кто-то долго ждет решения суда? Кого-то наказывают, а кого-то нет», — сказала Пивоварова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Ранее независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм первой ракетки мира через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

Теннис
Янник Синнер
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