Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:23

Ольховский: «Ожидал большего сопротивления от Синнера, но Медведев не дал ему никаких шансов»

Ольховский прокомментировал выход Медведева в полуфинал турнира в Вене
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал турнира ATP 500 в Вене.

Медведев в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:2 победил итальянца Яника Синнера.

«Даня играл очень уверенно, я ожидал большего сопротивления от Синнера, но Медведев не дал ему никаких шансов. Он был очень хорош на подаче, и я считаю, что это сыграло ключевую роль. Если Медведев будут также подавать в полуфинале, то он, скорее всего, выиграет матч. Мне кажется, что Григор не готов на таком высоком уровне играть весь турнир, особенно так, как в матче с Рублевым», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале турнира 26-летний россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Источник: https://tass.ru/sport/16190509
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарпищев считает, что Медведеву по силам выиграть турнир в Вене