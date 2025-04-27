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Сегодня, 01:08

Хачанов в третьем круге турнира в Мадриде сыграет с Полом

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Томми Пол во втором круге турнира в Мадриде обыграл бразильца Жоау Фонсеку со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету 27-летнего американца 9 эйсов, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Пол встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 11) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)

Карен Хачанов
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