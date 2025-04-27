Хачанов в третьем круге турнира в Мадриде сыграет с Полом

Сегодня, 01:08
Американский теннисист Томми Пол во втором круге турнира в Мадриде обыграл бразильца Жоау Фонсеку со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету 27-летнего американца 9 эйсов, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге Пол встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США, 11) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)