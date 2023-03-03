Пол и Де Минаур пробились в полуфинал турнира в Акапулько

Сегодня, 06:27
Американский теннисист Томми Пол одержал победу в четвертьфинале турнира в Акапулько. В двух сетах он выиграл у соотечественника Маккензи Макдональда — 6:2, 6:2.
Также в полуфинал пробился австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл японца Таро Даниэля — 6:2, 6:2.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томми Пол (США, 7) — Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:2, 6:2