0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:27

Пол и Де Минаур пробились в полуфинал турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Американский теннисист Томми Пол одержал победу в четвертьфинале турнира в Акапулько. В двух сетах он выиграл у соотечественника Маккензи Макдональда — 6:2, 6:2.

Также в полуфинал пробился австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл японца Таро Даниэля — 6:2, 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 7) — Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:2, 6:2

Теннис
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «После финала Кубка Дэвиса Джокович подарил свою ракетку, написав на ней: «За братство с Россией»

Фритц обыграл Тиафо и вышел в полуфинал турнира ATP в Акапулько