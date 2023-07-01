Пол обыграл Баррера и вышел в финал турнира в Истборне

Американский теннисист Томми Пол в полуфинале турнира в Истборне обыграл француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 26-летнего американца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале 17-я ракетка мира встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Томми Пол (США, 2) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:3