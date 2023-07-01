Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:27

Пол обыграл Баррера и вышел в финал турнира в Истборне

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Американский теннисист Томми Пол в полуфинале турнира в Истборне обыграл француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 26-летнего американца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале 17-я ракетка мира встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Томми Пол (США, 2) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:3

0
Читайте также
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, почему дал сыну имя Николай
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черундоло обыграл Макдональда и вышел в финал турнира в Истборне