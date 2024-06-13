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Сегодня, 16:23

Пол обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Томми Пол во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 27-летнего американца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Пол встретится с соотечественником Себастьяном Кордой

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3

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