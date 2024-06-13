Пол обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Американский теннисист Томми Пол во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 27-летнего американца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Пол встретится с соотечественником Себастьяном Кордой Хертогенбос (Нидерланды) Турнир ATP Libema Open Призовой фонд 690 135 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Томми Пол (США, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3