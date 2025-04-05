Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американец Томми Пол стал полуфиналистом турнира в Хьюстоне.

13-я ракетка мира в четвертьфинале победил соотечественника Колтона Смита со счетом 6:1, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 30 минут.

За выход в финал первый «сеяный» на турнире в США сыграет с Дженсоном Бруксби (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженсон Бруксби (США, Q) — Александр Ковачевич (США) — 2:6, 6:3, 6:4

Томми Пол (США, 1) — Колтон Смит (США, Q) — 6:1, 7:6 (7:1)