Пол вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

5 апреля, 00:23
Американец Томми Пол стал полуфиналистом турнира в Хьюстоне.
13-я ракетка мира в четвертьфинале победил соотечественника Колтона Смита со счетом 6:1, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 30 минут.
За выход в финал первый «сеяный» на турнире в США сыграет с Дженсоном Бруксби (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженсон Бруксби (США, Q) — Александр Ковачевич (США) — 2:6, 6:3, 6:4
Томми Пол (США, 1) — Колтон Смит (США, Q) — 6:1, 7:6 (7:1)