Пол, Вукич и Гирон одержали победы во втором круге турнира в Торонто

Сегодня, 06:12
Американский теннисист Томми Пол одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3.
Следующим соперником Пола будет его соотечественник Маркос Гирон, выигравший у датчанина Хольгера Руне — 6:2, 4:6, 6:3.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3
Маркос Гирон (США, Q) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:2, 4:6, 6:3
Александр Вукич (Австралия, LL) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)