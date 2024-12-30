Польское антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию по делу Свентек

Польское антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию по делу Свентек

Польское антидопинговое агентство (POLADA) не будет обжаловать решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу теннисистки Иги Свентек.

«После всестороннего изучения и проверки POLADA приняло решение не обжаловать вердикт ITIA», — сообщает агенство.

В агентстве подчеркнули, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет право на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 21 января 2025 года.

В пробе Свентек от августа 2024 года обнаружили триметазидин. Как выяснилось, причиной незначительного загрязнения стал препарат с мелатонином, который можно купить в Польше.

Специалисты ITIA пришли к выводу, что допинг попал в организм спортсменки случайно и без ее «значительной вины или халатности». Теннисистку отстранили на один месяц.