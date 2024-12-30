Допинг
Сегодня, 15:11
Польское антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию по делу Свентек
Польское антидопинговое агентство (POLADA) не будет обжаловать решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу теннисистки Иги Свентек.
«После всестороннего изучения и проверки POLADA приняло решение не обжаловать вердикт ITIA», — сообщает агенство.
В агентстве подчеркнули, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет право на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 21 января 2025 года.
В пробе Свентек от августа 2024 года обнаружили триметазидин. Как выяснилось, причиной незначительного загрязнения стал препарат с мелатонином, который можно купить в Польше.
Специалисты ITIA пришли к выводу, что допинг попал в организм спортсменки случайно и без ее «значительной вины или халатности». Теннисистку отстранили на один месяц.