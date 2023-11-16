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Сегодня, 08:56

Полузащитник «Торино» Риччи подарил Медведеву игровую майку

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Даниил Медведев и Самуэле Риччи.
Фото Соцсети журналиста Хосе Моргадо.
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Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку теннисисту Даниилу Медведеву после победного матча россиянина в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Даниил Медведев и Самуэле Риччи.
Фото Соцсети журналиста Хосе Моргадо.

Россиянин обыграл немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал турнира.

Медведев в ответ на подарок признался, что пока не может отдать свою майку, так как ему нужно в них играть следующие матчи. Спортсмены сделали фото на фоне подписанной футболки итальянца.

Матч красной группы Даниил Медведев — Карлос Алькарас состоится 17 ноября.

Медведев творит чудеса в Турине. Россиянин первым вышел в полуфинал итогового турнира ATP
ФК Торино
Даниил Медведев
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