Попырин назвал невероятной победу над Медведевым во втором круге «мастерса» в Париже

Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «мастерса» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

«Я хотел проявить себя в последний месяц, и мне это удается. Невероятная победа. По ходу матча было тяжело, я упустил преимущество, но в конце матча играл более свободно. Я не был демотивирован. Мне нравится корт, он быстрый, и это помогает подаче. К нему надо привыкнуть, но это хороший корт», — цитирует Попырина ТАСС.

В третьем круге соревнований 25-летний Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).