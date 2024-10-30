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Сегодня, 17:57

Попырин назвал невероятной победу над Медведевым во втором круге «мастерса» в Париже

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Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «мастерса» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

«Я хотел проявить себя в последний месяц, и мне это удается. Невероятная победа. По ходу матча было тяжело, я упустил преимущество, но в конце матча играл более свободно. Я не был демотивирован. Мне нравится корт, он быстрый, и это помогает подаче. К нему надо привыкнуть, но это хороший корт», — цитирует Попырина ТАСС.

В третьем круге соревнований 25-летний Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

Источник: ТАСС
Даниил Медведев

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