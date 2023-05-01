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Сегодня, 21:35

Потапова поддержала Шевченко после поражения от Медведева

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Российская теннисистка Анастасия Потапова поддержала своего возлюбленного Александра Шевченко после поражения от Даниила Медведева в третьем круге турнира в Мадриде.

«Оставила свое сердце, голос и душу на трибуне! Горжусь тобой, продолжай в том же духе», — написала Потапова в социальной сети.

В понедельник, 1 апреля, 22-летний Шевченко уступил третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (6:4, 1:6, 5:7). Потапова также вылетела в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде, где проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой (6:7, 7:5, 3:6).

Теннис
Анастасия Потапова
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