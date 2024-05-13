Тарпищев: «Рублеву не надо париться о турнире в Риме, а стоит подготовиться к «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно думать о выступлении на «Ролан Гаррос», а не у «мастерсе» в Риме.

«Рублеву не надо «париться» по выступлению в Риме. Это хоть и «мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», где корты отличаются, они более быстрые, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Хотя если он пройдет Мюллера, то все у него будет хорошо. Предстоящий соперник у него хоть и вне сотни [рейтинга], но непростой».

В третьем круге турнира в Риме Рублев встретится с французом Александром Мюллером.