Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу Андрея Рублева над Джеффри Джоном Вольфом (7:6, 6:4) во втором круге турнира ATP 1000 в Майами.

«Форма еще не лучшая, она придет позже. Нормально играет свой агрессивный теннис, как обычно, и достигает результата. Для того, чтобы долго держать форму на главных соревнованиях, надо иметь потенциал. Большой объем физической нагрузки, поэтому форма на сегодня не должна быть идеальной», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецмановис (Сербия) — Уго Умбер (Франция).