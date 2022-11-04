Тарпищев не видит ничего страшного в поражениях Рублева и Медведева на «Мастерсе» в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева с «Мастерса» в Париже.

«Даже хорошо, может быть, перед Итоговым турниром, что и Медведев, и Рублев вылетели на ранней стадии в Париже. Я ничего страшного не вижу в этом, расстраиваться не стоит, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Такое выступление — это чисто психология. Пресс определенный был, чисто психологический. Но ничего, восстановятся, до старта турнира в Турине время есть».

Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру (4:6, 6:2, 5:7) во втором круге турнира в Париже. Рублев уступил в третьем круге соревнований представителю Дании Хольгеру Руне (4:6, 5:7).

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Медведев и Рублев примет участие в соревновании.