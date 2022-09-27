Тарпищев заявил, что запрет на проведение сборов за рубежом российский теннис пока не затронул

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что приказ Министерства спорта РФ об отмене учебно-тренировочных сборов за рубежом российский теннис пока не затронул.

«Пока нас это не затронуло, — приводит слова Тарпищева Betonmobile.ru. — Все тренировочные планы согласованы с Министерством спорта РФ, и запрета на поездки никто не налагал. В начале октября, например, я вместе с теннисистами 2006-2009 годов рождения должен ехать на месячные сборы в среднегорье в Армению. Эта поездка стоит в нашем учебно-тренировочном плане, давно согласована, и деньги на нее выделены. Потом по календарю у нас запланированы сборы в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Турции. Никаких сигналов, что эти поездки могут быть заморожены, федерации не поступало».

Также президент ФТР сообщил, что в ближайшее время у него будет встреча с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

«Надеюсь, никаких проблем не возникнет», — сказал он.

Ранее все тренировочные сборы с участием национальных команд России были временно отменены. В Министерстве спорта РФ объяснили данное решение мерами по укреплению национальной спортивной отрасли.