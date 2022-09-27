Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

27 сентября, 12:45

Тарпищев заявил, что запрет на проведение сборов за рубежом российский теннис пока не затронул

Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что приказ Министерства спорта РФ об отмене учебно-тренировочных сборов за рубежом российский теннис пока не затронул.

«Пока нас это не затронуло, — приводит слова Тарпищева Betonmobile.ru. — Все тренировочные планы согласованы с Министерством спорта РФ, и запрета на поездки никто не налагал. В начале октября, например, я вместе с теннисистами 2006-2009 годов рождения должен ехать на месячные сборы в среднегорье в Армению. Эта поездка стоит в нашем учебно-тренировочном плане, давно согласована, и деньги на нее выделены. Потом по календарю у нас запланированы сборы в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Турции. Никаких сигналов, что эти поездки могут быть заморожены, федерации не поступало».

Также президент ФТР сообщил, что в ближайшее время у него будет встреча с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

«Надеюсь, никаких проблем не возникнет», — сказал он.

Ранее все тренировочные сборы с участием национальных команд России были временно отменены. В Министерстве спорта РФ объяснили данное решение мерами по укреплению национальной спортивной отрасли.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-zayavil-chto-zapret-na-provedenie-sborov-za-rubezhom-rossiyskiy-tennis-poka-ne-zatronul
Теннис
Олег Матыцин
Шамиль Тарпищев
2
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тиафо поделился мыслями об игре с Циципасом на Кубке Лэйвера

Карацев проиграл на старте турнира в Тель-Авиве