Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что глупо называть российских теннисистов иноагентами. По его мнению, теннисисты проводят много времени за рубежом по спортивным причинам.

«Называть [теннисистов] иноагентами — это глупость. Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Это несусветная глупость», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что теннисисты выступали за рубежом до пандемии, сейчас и будут потом. Тарпищев заявил, что по возможности они возвращаются в Россию для тренировок.

«И [Вероника] Кудерметова, и [Карен] Хачанов приезжали тренироваться сюда. Обвинять их в том, что дома не проводят много времени — это незнание спортивной специфики теми людьми, которые начинают на этот счет выступать», — добавил Тарпищев.

5 апреля Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры «командой иноагентов».

Позже Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.