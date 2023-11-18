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18 ноября, 20:05

Медведев заработал больше миллиона долларов на Итоговом турнире ATP

Стали известны призовые Медведева на ATP Finals-2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на Итоговом турнире ATP в Турине. В полуфинале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Сумма призовых третьей ракетки мира за четыре проведенных матча превысиьт 1 миллион долларов.

На турнире россиянин одержал две победы и потерпел два поражения. Сначала 27-летний Медведев в первом матче обыграл своего соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2), а затем во втором победил немца Александра Зверева — 7:6 (9:7), 6:4. В третьей игре группового турнира Даниил уступил испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6), а в полуфинале — проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 7:6 (7:4), 1:6).

В итоге Медведев получил 325 500 долларов за участие на ATP Finals-2023, а также заработал бонусы за победы в двух матчах группового этапа — по 390 000 долларов за игру. Таким образом, итоговая сумма превысит 1 миллион долларов и составит 1 миллион 105 тысяч 500 долларов.

Общий призовой фонд ATP Finals 2023 составил 15 миллионов долларов — это на 1,7 процента больше, чем в прошлом году. За каждую победу на групповом этапе участники будут получать по 390 тысяч долларов. Победитель может заработать почти 5 миллионов долларов (при условии побед во всех матчах группового этапа).

В финале Итогового турнира ATP 22-летний итальянец сыграет с победителем пары Новак Джокович — Карлос Алькарас. Основную информацию об Итоговом турнире сезона можно узнать на сайте «СЭ».

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Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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