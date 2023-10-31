31 октября, 23:24
Прокуратура Берлина выдвинула теннисисту Александру Звереву обвинения в нанесении побоев бывшей девушке Бренде Патеа, сообщает Bild.
По данным источника, спортсмен обвиняется в физическом насилии и причинении вреда здоровью во время ссоры в Берлине в мае 2020 года. Звереву грозит штраф в размере 450 тысяч евро.
Отмечается, что теннисист подаст апелляцию на это решение.
В июле 2023 года Зверев отвергал обвинения в нанесении телесных повреждений Патеа.
В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. Летом сообщалось, что спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.
В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.